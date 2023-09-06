 الآن كشوف تحميل pdf اسماء الرعايه الاجتماعيه فى العراق الوجبه الخامسه 2023 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل spa.gov.iq

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي خلال الساعات القليلة الماضية ، وقدّم الآلاف من المواطنين طلبات للحصول على هذه الرعاية، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها والركود الاقتصادي الذي تشهدها جميع المحافظات العراقية، واستقبلت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على الأسماء التى وقوع عليها الإختيار للحصول على الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق 2023. تم الإعلان عن هذة المبادرة الحكومية في العراق، بهدف تقديم المساعدة للأسر المحتاجة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم، وفي هذا السياق، قامت الوزارة بإضافة شروط إضافية للتأهل للرعاية الاجتماعية، وسنقوم اليوم من خلال هذا المقال بعرض الشروط التي يجب توفرها للتأهل للرعاية الاجتماعية ومن بين هذه الشروط، يجب أن يكون المتقدمون أسرًا محتاجة وأن يكون لديهم دخل شهري منخفض، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا من الأسر التي ليس لديها معيل رسمي، أو من الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية. يتم تحديد جميع هذه المعايير بناءً على الدراسة المحددة التي تُجريها الوزارة. رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق. يمكن لأي شخص الاستفسار عن مستلمي رواتب الرعاية الاجتماعية في الفئة التاسعة لعام 2023 عن طريق اتباع الإرشادات التالية: 1. قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي من “ هنـــــا 2. انقر على خيار “تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق” الموجود أمامك.3. حدد الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة. 4. انتقل إلى قسم “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” وقم بملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة وعناية شديدة. 5. انقر على “استعلام عن أسماء المشمولين الجدد”، وستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة. المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية انه سيتم الإعلان عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة تحديداً في منصة مظلتي، وذلك من أجل المساهمة فى التسهيل على المواطنين في الحصول على الأسماء.