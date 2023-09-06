الآن كشوف تحميل pdf اسماء الرعايه الاجتماعيه فى العراق الوجبه الخامسه 2023 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل spa.gov.iq
رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي خلال الساعات القليلة الماضية ، وقدّم الآلاف من المواطنين طلبات للحصول على هذه الرعاية، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها والركود الاقتصادي الذي تشهدها جميع المحافظات العراقية، واستقبلت وزارة الشؤون الاجتماعية حوالي 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على الأسماء التى وقوع عليها الإختيار للحصول على الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق 2023.
رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.
المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية انه سيتم الإعلان عن جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة تحديداً في منصة مظلتي، وذلك من أجل المساهمة فى التسهيل على المواطنين في الحصول على الأسماء.