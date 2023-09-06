يشهد البحث عن “مظلتي” اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة بالرعاية الاجتماعية حيث يبحثون عن قوائم المستفيدين من الدفعة التاسعة للرعاية الاجتماعية لعام 2023 يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه القوائم من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

وفي يوم الإعلان عن الدعم، أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي أن الملفات التي تحتوي على أسماء المستفيدين ستكون قريبًا متاحة عبر منصة إلكترونية في الساعات القليلة المقبلة. يُتاح أيضًا للمستفيدين فرصة للتظلم وتأكيد الأهلية للحصول على المساعدة، في حال عجزوا عن العثور على أسمائهم في القوائم.

الدخول على منصة مظلتي.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، قدم السيد الوزير توضيحات حول عدد من النقاط الهامة، ومنها: