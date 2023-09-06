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“مظلتي” اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة بالرعاية الاجتماعية ملفات pdf وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
يشهد البحث عن “مظلتي” اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة بالرعاية الاجتماعية حيث يبحثون عن قوائم المستفيدين من الدفعة التاسعة للرعاية الاجتماعية لعام 2023 يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه القوائم من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
اسماء المشمولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة
وفي يوم الإعلان عن الدعم، أكد وزير العمل العراقي أحمد الأسدي أن الملفات التي تحتوي على أسماء المستفيدين ستكون قريبًا متاحة عبر منصة إلكترونية في الساعات القليلة المقبلة. يُتاح أيضًا للمستفيدين فرصة للتظلم وتأكيد الأهلية للحصول على المساعدة، في حال عجزوا عن العثور على أسمائهم في القوائم.
- الدخول على منصة مظلتي.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، قدم السيد الوزير توضيحات حول عدد من النقاط الهامة، ومنها:
- تبلغ حوالي 100 ألف أسرة جديدة ستتلقى الدفعة الأولى من الإعانة الاجتماعية من المصادر المختلفة لبطاقاتهم الذكية لشهر أغسطس.
- تم تضمين حوالي 625 ألف أسرة بإعانة الحماية الاجتماعية منذ بداية حكومة الخدمة الوطنية في 1 نوفمبر 2022، حيث تم توزيع بطاقات ذكية على هذه الأسر.
- تم فتح باب الاعتراض للأسر التي ظهرت نتائج التخطيط لديهم أنهم فوق مستوى خط الفقر وسيتم نشر جدول المراجعة خلال الأسبوعين المقبلين.
- تعمل هيئة الحماية الاجتماعية على استكمال إجراءات إعلان الوجبة الخامسة من المستفيدين من الإعانة الاجتماعية ومن المتوقع نشر أسمائهم خلال الأسبوعين المقبلين.
- تم توجيه دعوة لتكثيف الجهود لمراقبة المستفيدين الذين تجاوزوا الحد المسموح به للإعانة الاجتماعية من خلال استخدام التقاطع الإلكتروني وتم استرداد مبالغ تجاوزت 160 مليار دينار من أكثر من 185 ألف متجاوز.
- تم تحديث بيانات الأسر المستفيدة من الإعانة الاجتماعية لشمولهم بسلة الغذاء ووصل عددهم إلى أكثر من 6.5