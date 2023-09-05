اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 .. ملفات بي دي أف بالدفعة رقم خمسة منصة مظلتي

يعد من ضمن اهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الاشخاص ويتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي حتى يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين العراق 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية2023.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق ع انها تعمل على توفير دعم لمحتاجين والاسر الفقيرة وذلك حتى تساعدهم في العيش بحياة كريمة ويتم الاستعلام عن الوجبة رقم 9 من خلال الاتي.

الدخول على منصة مظلتي.

يتم القيام بادخال البيانات بعد النقر على زر الخدمات الالكترونية.

يدخل على الوجبة التاسعة.

كتابة البيانات التي قد سجل بها من قبل في الوجبة.

ثم انقر على زر استعلام.

تحميل الملفات جميعها والبحث في المحافظة التي تتبع لها.

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ما هي اهم شروط الحصول على الوجبة التاسعة العراق 2023

صرحت الوزارة عن انه لابد من توافر بعض من المعايير حتى يتم الحصول على الوجبة التاسعة ومنها.