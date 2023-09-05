عربي و دولي
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 .. ملفات بي دي أف بالدفعة رقم خمسة منصة مظلتي
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 .. ملفات بي دي أف بالدفعة رقم خمسة منصة مظلتي
يعد من ضمن اهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من الاشخاص ويتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي حتى يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين العراق 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية2023.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023
صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق ع انها تعمل على توفير دعم لمحتاجين والاسر الفقيرة وذلك حتى تساعدهم في العيش بحياة كريمة ويتم الاستعلام عن الوجبة رقم 9 من خلال الاتي.
- الدخول على منصة مظلتي.
- يتم القيام بادخال البيانات بعد النقر على زر الخدمات الالكترونية.
- يدخل على الوجبة التاسعة.
- كتابة البيانات التي قد سجل بها من قبل في الوجبة.
- ثم انقر على زر استعلام.
- تحميل الملفات جميعها والبحث في المحافظة التي تتبع لها.
اقرا أيضًا:تحميل كشوفات بي دي اف بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة دفعة رقم 5 العراق 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
ما هي اهم شروط الحصول على الوجبة التاسعة العراق 2023
صرحت الوزارة عن انه لابد من توافر بعض من المعايير حتى يتم الحصول على الوجبة التاسعة ومنها.
- لابد من ان يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- ان يكون مقيم اقامة دائمة في العراق.
- الرجال يتوفر لديهم التسجيل من عمر ال 18 وحتى ال 60 من عمره، اما النساء عمر ال 15 وحتى ال 55 من عمرهن.
- أن يكون من معدومي الدخل.
- لا يكون لديهم أملاك مثل العقارات وغيره.
- كما انه لابد من التسجيل الالكتروني على مظلتي.
- من المتوقع ان يتم الاعلان عن الاسماء من خلال ملفات بي دي اف وان عدد الذين يحصلون على الدعم من الوجبة التاسعة اكثر من 150 الف مواطن عراقي كما تعمل الوزارة على القيام بفرز جميع البيانات بطريقة جيدة حتى يتم اختيار المواطن الذي له الحق في الحصول علي المنحة.