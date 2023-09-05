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اسعار السنه التحضيريه الجامعات الروسيه للطلاب بالعراق ٢٠٢٣
اسعار السنه التحضيريه الجامعات الروسيه للطلاب بالعراق ٢٠٢٣
يرغب البعض في الدراسة في الجامعات بروسيا ولكن لابد من ان ان يكون لديك لغة روسية ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار السنه التحضيريه الجامعات الروسيه.
السنه التحضيريه الجامعات الروسيه للطلاب بالعراق
هي السنة التحضيرية انها هي برنامج السنة التحضيرية وستحصل على المهارات الأكاديمية اللازمة لتحقيق النجاح كماانه لابد من التعرف على الثقافة الروسية والمواد الأكاديمية الأساسية ويمكننا الحصول على الدورات الإضافية والفرص التطوعية وتنظيم السنة التحضيرية بشكل موحد في جميع الجامعات والمعاهد الروسية.
اسعار السنه التحضيريه الجامعات الروسيه للطلاب
سيتم العمل على توفير مستوى تعليمي متسق وموحد لجميع الطلاب الدارسين والتي يتم من خلال الدخول موقعنا الإلكتروني وتحميل المستندات اللازمة التي لابد من ان تتوافر وحتى يتم قبول الطلاب المؤهلين والاسعار هي.
- سعر الالتحاق بالسنة التحضيرية بجامعة كازان الفيدرالية١٨٠٠$
- اما عن سعر جامعة كازان الطبيه ٢٢٠٠$
- جامعة نابريجني تشلني الحكومية (كازان) ١٨٠٠$
- كما ان سعر الالتحاق بجامعة تولا للتربيه ١٧٥٠$
- جامعة كوبان الحكوميه ١٦٥٠$
- السنة التحضيرية في جامعة سمارا الهندسية ٢٢٠٠$
- جامعة لوباشيفسكي(نيجني نوف جورد)٢٥٠٠$
- فولجا جراد الهندسية ٢٠٠$
- سان بيتر الحكومية ٤٣٠٠$
- سان بيتر بوليتكنيك٢٨٠٠$
- اما عن سعر الالتحاق بموسكو للنفط والغاز غوبكين٣١٠٠$
- موسكو الطبيه بيرجوف ٤٠٠٠$
- موسكو الطبيه سيتشينوف٤٠٠٠$
- سمارا الحكوميه ١٩٠٠$
- السنة التحضيرية بمعهد اوبينيسك لهندسه الطاقه النوويه (ضواحي موسكو)٢٩٠٠$
- ريازان الطبيه ٢٨٠٠$
- كراسندور الطبيه ٣٠٠٠$
- روستوف الحكومية الطبيه ٢٩٠٠$
- كازان الهندسية للبحوث والطاقة (kAI)١٤٠٠$
- اوليانو فيسك الحكوميه ١٤٠٠$
- الالتحاق بجامعة بينزا الحكومية ١٥٠٠$
- تولا الحكومية ١٦٠٠$
- فولجا جراد الحكومية ١٤٠٠$
- كالينيغراد التكنولوجيا١٧٠٠$