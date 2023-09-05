“Elfajr TV” الان تردد قناه الفجر الجزائرية الناقله لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 131

القمر الصناعي: هو النايل سات.

تردد القناة : 12034.

المعدل الترميز: هو 27500.

معامل التصحيح: 6/5.

قمر صناعي: ياه سات.

تردد: 12130.

المعدل الترميز: 27500.

المعامل التصحيح :5/6

لتحميل قناة الفجر على الرسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. استخدم جهاز التحكم عن بُعد للرسيفر واضغط على زر القائمة.

2. ابحث عن أيقونة الخيارات واضغط عليها.

3. ستظهر لك قائمة بالخيارات، ابحث عن خيار الترددات واضغط عليه.

4. في قائمة الترددات، قم بتحديد خيار التثبيت اليدوي.

5. أدخل بيانات القناة مثل التردد والمعلومات الأخرى المطلوبة.

6. اضغط على أيقونة البحث للبدء في البحث عن القناة.

7. ستبدأ عملية التحميل الآن وستظهر القناة على الرسيفر بعد اكتمالها.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك تحميل قناة الفجر على الرسيفر بسهولة.

مسلسل قيامة عثمان بن أرطغرل

تم عرض الحلقة 130 من مسلسل “قيامة عثمان” الموسم الرابع يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ATV التركية، وتعد قناة الفجر وقناة الصعايدة المصرية من بين القنوات الشهيرة التي تعرض المسلسل، يتم عرض حلقات المسلسل على قناة الفجر الجزائريه الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، من المقرر بدء عرض الموسم الخامس والحلقة 131 خلال الفترةالقليلةالمقبلة. .