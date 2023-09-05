تردد قناة اون تايم سبورت 2023 الرياضه بعد التحديث الأخير

تعتبر قناة أون تايم سبورت، من أهم وأبرز القنوات الرياضية التي تنقل محتوى رياضي بحت، فضلاً عن تقديمها لأروع البرامج الرياضية التي تتحدث عن كل ما يدور عن عالم الرياضه داخل وخارج مصر، حيث إنها كذلك تقوم بنقل العديد من المباريات المحلية والدولية التي يبحث عنها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بشدة، كما أنها تنقل البطولات المصرية لكرة القدم، مما يوجد إقبال ونسبة مشاهدة عالية في جميع أنحاء دول العالم، مما تسعى في الوقت الحالي كذلك إلى جذب المزيد من المشاهدات من مختلف الشرائح العاشقة لكرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 رياضة

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل برامجها ومحتواها بشكل سهل وأسلوب خاص بها لتقدم كل ما هو جديد، إضافة إلى أنها حاصلة على حقوق البث المباشر لجميع مباريات الدوري المصري عبر الاستوديو التحليلي الشيق، كما يوجد بها أقوى وأفضل المحللين الرياضين في عالم الكرة المصرية، ويمكن القيام بضبط ترددها عبر البيانات التي جاءت على النحو التالي:-

اسم القناة: أون سبورت.

التردد الخاص بالقناة هو 12226.

القمر الصناعي النايل سات.

معامل الترميز يتمثل في “27500”.

بينما الاستقطاب يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت

هناك بعض الخطوات من أجل القيام بضبط تردد قناة أون تايم سبورت، وفقًا لما يلي:-