ترتيب كباتن منتخب مصر أمام إثيوبيا بعد غياب صلاح وتريزيجية حيث يخوض الآن منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب أثيوبيا من بين المواجهات المتبقية من الجولة الأخيرة من تصفيات تأهيل كأس الأمم الإفريقية، التي يعقبها إقامة مباراة ودية بينه وبين منتخب تونس، وفيما يلي نتعرف على اختيارات مدرب المنتخب بعد غياب صلاح وتريزيجيه ترتيب كباتن منتخب مصر أمام إثيوبيا.

بعد غياب صلاح وتريزيجيه ترتيب كباتن منتخب مصر أمام إثيوبيا

من المتوقع أن يتقدم منتخب مصر لمواجهة منتخب إثيوبيا في غياب أكثر من كابتن من كباتن المنتخب، وهم محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومحمد النني لاعب نادي أرسنال ومحمود حمدي الونش لاعب نادي طرابزون، وبذلك ينقص المنتخب أربعة كباتن، ولهذا فإن ترتيب كباتن منتخب مصر أمام إثيوبيا سيكون منحصر على الكابتن الموجودة أمام المدرب ڤيتوريا من حيث الأقدمية.

ترتيب كباتن منتخب مصر أمام إثيوبيا

قد يزداد الأمر صعوبة على المدير الفني للمنتخب ڤيتوريا في إعداد خِطَّة وترتيب اللعيبة نظرًا لغياب أربع كباتن من المنتخب، ولذلك فإن الاختيار سوف يكون من بين الكباتن التالية، ومنهم كابتن محمد أبو جبل المنضم عام 2011 إلى منتخب مصر، وكابتن طارق حامد المنضم إلى المنتخب في صفقة عام 2013، إضافة إلى كابتن علي جبر الذي أنضم إلى المنتخب في عام 2014 وأخيرًا كابتن محمد الشناوي الذي أنضم إلى المنتخب عام 2018 قبل مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

توقع اختيار فيتوريا بالانتخاب من المتوقع أن يلجأ المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا إلى اختيار كابتن المنتخب بطريقة الانتخاب، كما كان الحال في مباراة مصر والسودان ووقع الاختيار على كابتن مصر محمود حسن تريزيجيه، ومن المتوقع أن يكون كابتن محمد الشناوي هو الاختيار القادم من أجل مواجهة مصر أمام إثيوبيا.