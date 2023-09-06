نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 العراق عبر وزارة التربية

نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 العراق، أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن رابط نتائج اختبار التحصيل العام للمتفوقين لعام 2023، تأكدت الوزارة من صحة وشمولية النتائج والامتثال للأنظمة والمعايير المحددة، وأكدت أيضًا أن الطلاب الذين اجتازوا الاختبار بنجاح وحققوا درجة 95% على الأقل في المواد المدرسة لديهم فرصة للالتحاق بمدارس المتميزين.

نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 العراق

تم تقديم أكثر من 100,000 طالب وطالبة من جميع مناطق العراق لاجتياز اختبار التحصيل العام للمتفوقين للعام 1445، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تحديد موعد إعلان نتائج هذا الاختبار، وأشارت إلى أن إعلان نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 العراق سيكون في غضون ساعات قليلة من الآن، انتهت فترة التقديم بشكل رسمي في السادس من أغسطس 2023، وللمسلمين يجب أن تكون الدرجة الدنيا المطلوبة 570 درجة على الأقل، بينما يجب أن تكون 475 درجة على الأقل لغير المسلمين، لمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الرابط التالي للنتائج.

إعلان نتائج القبول في مدارس المتميزين 2023-2024

للوصول إلى نتائج الاختبار التحصيلي للمتفوقين 1445 العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع وزارة التربية في العراق.

ستحتاج إلى إدخال رقم التحقق الخاص بك على الموقع لتتمكن من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

انتقل إلى قسم “النتائج” على الموقع.

اختر نتائج الاختبارات المتميزين وقم بتنزيل الملف الذي يحتوي على النتائج.

قم بالبحث في الملف عن اسمك للعثور على نتائجك.

يجب على الطلاب الراغبين في التقديم أداء اختبارين، أحدهما لقياس الذكاء والآخر لاختبار التحصيل، يشمل اختبار التحصيل مواد اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، العلوم، والرياضيات، يجب أن تكون هذه المواد قد تم دراستها خلال العام الدراسي 2022-2023 في الصف السادس.