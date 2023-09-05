بدء حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج، حيث أعلن الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بداية تسجيل الحجز في المرحلة التاسعة الخاصة بمشروع بيت الوطن وذلك المشروع تم طرحه لفئة المصريين العاملين الخارج، علمًا بأن التسجيل سيكون إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالمشروع، لذلك سوف نوضح لكم في السطور التالية موعد بدء حجز الأراضي الخاصة بالمشروع.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم وعلى لسان السيد الوزير عصام الجزار أن مشروع بيت الوطن في مرحلته التاسعة يتضمن 2530 قطعة أرض في 14 مدينة جديدة وأن اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا سيبدأ الحجز الخاص بمشروع.

كما قال سيادته أيضًا أن جميع التحولات البنكية سيتم استقبالها بداية من الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر ولمدة 3 أسابيع وأن التحويل البنكي يتضمن كود الحجز كما أكد أيضًا أن كراسة الشروط الضرورية الخاصة بتلك المرحلة ستكون متوفرة للاطّلاع على الموقع للراغبين في الحجز.

كما أوضحت وزارة الإسكان أن طرح هذا المشروع تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وذلك تلبية لرغبة أبناء مصر العاملين بالخارج واحتياجهم لامتلاك مسكن خاص يربطهم بوطنهم مصر.

وضح وزير الإسكان أن مشروع بيت الوطن في مرحلته التاسعة سيكون في 14 منطقة مدينة جديدة مميزة وتلك المدن هي:

العبور الجديدة وأكتوبر الجديدة.

العاشر من رمضان.

القاهرة الجديدة.

6 أكتوبر.

الشيخ زايد.

مدينة السادات.

الشروق.

15 مايو.

دمياط الجديدة.

المنيا الجديدة.

حدائق العاصمة.

أسوان الجديدة.

قنا الجديدة.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال المعلومات الهامة الخاصة بحجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج.