كشوفات المقبولين في نتيجة اختبارات الكلية الحربية لقد تم الإعلان عن نتائج اختبارات الكلية الحربية التي جرت منذ شهر يوليو، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة تعد هذه النتائج من أكثر المواضيع إثارة واهتمامًا لدى الطلاب الذين يتطلعون إلى الالتحاق بتلك الكلية الرفيعة المستوى للعام الدراسي 2023 – 2024 يسعى كل طالب منهم إلى تحقيق حلمه بالانضمام إلى هذه الكلية العريقة وهم ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائج الاختبارات وتحديد موعد الإعلان عنها.

تمتاز اختبارات الكلية الحربية للدفعة 2024/2023 بتضمينها مجموعة من المعايير والاختبارات المتنوعة التي يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية أن يجتازوها بنجاح للحصول على القبول. تشمل هذه الاختبارات اختبارات معرفة عامة واختبارات فنية ومعرفية واختبارات بدنية تهدف هذه الاختبارات إلى تقييم مهارات وقدرات الطلاب في مختلف المجالات سواء كانت ذهنية أو بدنية.

كشوفات المقبولين في نتيجة اختبارات الكلية الحربية

أصدرت وزارة الدفاع المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح الإجراءات التي يجب اتباعها للاطلاع على نتائج اختبارات الكلية الحربية للعام 2024/2023 تهدف هذه الخطوات إلى توفير المعلومات اللازمة للطلاب الذين أجروا الاختبارات في جمهورية مصر العربية لكي يتمكنوا من متابعة نتائجهم ومعرفة ما إذا تم قبولهم في الكلية الحربية.

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع المصرية يجب على الطلاب القاموا بأداء اختبارات الكلية الحربية أن يتبعوا الخطوات التالية للحصول على نتائجهم: