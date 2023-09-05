ادفع 4000 جنيه واعمل عمرة وانت في بيتك.. اعرف حقيقة استخدام تطبيق عمرة البدل لأداء مناسك العمرة لأقاربك

ادفع 4000 جنيه واعمل عمرة وانت في بيتك، خلال الساعات الماضية تمكن الداعية الإسلامي أمير منير من أثار الجدل بعدما رفع شعار ادفع 4000 جنيه واعمل عمرة وانت في بيتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث عن إمكانية أداء عمرة لأحد الأقارب من خلال استخدام تطبيق الكتروني اسمه “عمرة البدل” مقابل دفع 4000 جنيه، واليكم الحقيقة والتفاصيل خلال السطور القادمة.

ادفع 4000 جنيه واعمل عمرة وانت في بيتك

حيث ظهر أمير منير خلال مقطع فيديو عبر صفحته على “فيس بوك” يقول بأنه جرب تطبيق عمرة البدل شارحا لكافة الخطوات اللازمة، وأضاف:”يمكن الآن اداء العمرة عن حد مريض مرض لا يرجئ بره، أو حد عاجز لا يستطيع الذهاب لأداء العمرة، حد متوفى، فثبت عن النبي جواز الوكالة بالعمرة، ومش لازم يكون قريب من المتوفى أو العاجز، وقدرت أجيبلكم خصم AM35، تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عمرة بتطبيق عمرة البدل”.

علماء الازهر يكشفون حقيقة تطبيق عمرة البدل

وفي نفس الاطار، انتقد الدكتور عبد الغني هندي، من علماء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تصريحات أمير منير، قائلا:”إنه يمكن لأي أحد أن يؤدي عمرة عن والده أو أحد أقاربه بمبلغ 4000 جنيه فقط”، وإن هذا الأمر يفتح بابا للتجارة بالدين، ولذا يجب عدم اللجوء لمثل تلك التطبيقات التي لا يعلم أحد عنها شيئا، مشيرا إلى أن ما يحدث وما تم الحديث عنه كلام فاضي ويعتبر محاولة للنصب على الناس.

وأضاف هندي أن يمكن لأي أحد أن يؤدي العمرة عن شخص أخر لكن أن يأخذ مقابل تأدية العمرة فهذا يفتح بابا للتجارة باسم الدين، فيما قال الشيخ أحمد الصباغ، عالما أزهريا: هذا أمر لا يجوز، كاشفا لم يرد عن السلف الصالح أن أحد الناس أدى عمرة وأخذ أموال من الناس لأن هذا تربح باسم الدين.