تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر للعام 2023 وذلك بعد إعلان جامعة الأزهر عن بدء عملية التنسيق لهذا العام يمكن للطلاب الآن تسجيل رغباتهم في الالتحاق بكليات جامعة الأزهر عبر موقع التنسيق على بوابة مصر الرقمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر وأعلنت الجامعة خلال الأسبوع الماضي عن افتتاح أقسام وأماكن دراسية جديدة في عدد من كلياتها وهي الأقسام التي تعمل لأول مرة هذا العام. وبالتالي يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 تسجيل رغباتهم للدراسة في هذه الأقسام الجديدة بمختلف كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2023-2024.

توفر جامعة الأزهر للطلاب المهتمين بالالتحاق بها رابطًا خاصًا لتنسيق الأزهر للعام 2023 حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع على الكليات المتاحة لهم ضمن عملية التنسيق يتم أيضًا عرض الحد الأدنى للقبول في الكليات استنادًا إلى العام الدراسي الماضي مما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن اختياراتهم. علاوة على ذلك، يتم تقديم توجيهات حول الأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية لتقديم طلبات الالتحاق بالكليات بعد إعلان نتائج التنسيق.

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية علمي والأدبي

أكد رئيس جامعة الأزهر على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات وأشار إلى أن الحد الأدنى للقبول بالكليات 2022 جاء كالتالي:

كليات طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%.

كليات طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %.

كليات طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77 %.

وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%.

كليان طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 بنسبة 94.62%.

وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%.

وهندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي بنين