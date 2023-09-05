الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة PDF كشوفات الوجبة الخامسة في العراق

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يتساءل العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تشغل بال الكثير من العراقيين سواء أفراد أو أسر، خاصة الذين يعيشون ظروفًا صعبة، حيث إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نوهت على أنه يتم في الوقت الحالي مراجعة باقي الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، والعمل على تحميل كشوفات المقبولين في أقرب وقت، حتى يتعرف عليه الجميع.

رابط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى منصة مظلتي.

أو التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يتم النقر مباشرة على أيقونة “تحميل الكشوفات”.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالمستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة “تنزيل”.

ليتم في النهاية تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القبول في الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

الإقامة الدائمة في العراق.

يجب أن يبلغ عمر المتقدم من 18 إلى 60 عامًا بالنسبة للرجال، والنساء يجب أن يتراوح أعمارهم من 15 إلى 55 عامًا.

إرفاق جميع المستندات اللازمة التي تكشف الحالة الاجتماعية.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل الانتهاء من جميع الطلبات التي تم تقديمها.