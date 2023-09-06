تسجيل رغبات الثانوية الازهرية علمي وادبي 2023 تعلن جامعة الأزهر عن بداية تنسيق القبول للعام 2023 حيث يمكن للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية لهذا العام التقديم للالتحاق بكليات الجامعة ابتداءً من يوم الأحد 3 سبتمبر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لجهود جامعة الأزهر في تيسير وتسهيل عملية التقديم والقبول للطلاب حيث يتاح لهم فرصة اختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها من خلال تنسيق الأزهر 2023.

من الجدير بالذكر أن تنسيق الأزهر 2023 متاح حصريًا للطلاب الجدد الذين حصلوا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام ولا يحق لأي طالب آخر التقديم لتنسيق الأزهر 2023 يأتي هذا التنظيم بهدف ضمان الفرص المتساوية للطلاب الذين تحققت لديهم الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

تسجيل رغبات الثانوية الازهرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني

عندما يحين وقت تنسيق الأزهر 2023، يجب اتباع خطوات دقيقة لتسجيل الرغبات بشكل صحيح وضمان الحصول على الفرصة المثلى للالتحاق بالكليات والمعاهد المرغوبة فيما يلي نقدم مقالًا يشرح خطوات تعبئة الرغبات بشكل صحيح لتنسيق الأزهر 2023: