تسجيل رغبات الثانوية الازهرية علمي وادبي 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني
تسجيل رغبات الثانوية الازهرية علمي وادبي 2023 تعلن جامعة الأزهر عن بداية تنسيق القبول للعام 2023 حيث يمكن للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية لهذا العام التقديم للالتحاق بكليات الجامعة ابتداءً من يوم الأحد 3 سبتمبر وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لجهود جامعة الأزهر في تيسير وتسهيل عملية التقديم والقبول للطلاب حيث يتاح لهم فرصة اختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها من خلال تنسيق الأزهر 2023.
من الجدير بالذكر أن تنسيق الأزهر 2023 متاح حصريًا للطلاب الجدد الذين حصلوا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام ولا يحق لأي طالب آخر التقديم لتنسيق الأزهر 2023 يأتي هذا التنظيم بهدف ضمان الفرص المتساوية للطلاب الذين تحققت لديهم الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.
تسجيل رغبات الثانوية الازهرية عبر موقع التنسيق الإلكتروني
عندما يحين وقت تنسيق الأزهر 2023، يجب اتباع خطوات دقيقة لتسجيل الرغبات بشكل صحيح وضمان الحصول على الفرصة المثلى للالتحاق بالكليات والمعاهد المرغوبة فيما يلي نقدم مقالًا يشرح خطوات تعبئة الرغبات بشكل صحيح لتنسيق الأزهر 2023:
- الدخول إلى موقع التنسيق: قبل كل شيء، يجب الدخول إلى موقع تنسيق جامعة الأزهر عبر الرابط المقدم هــنـــــا.
- تسجيل البيانات: بمجرد الوصول إلى الموقع يجب اختيار كلمة تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية ومن ثم إدخال البيانات اللازمة.
- إدخال بيانات الطالب: بعد التسجيل يجب الضغط على كلمة “تسجيل البيانات الخاصة بالطالب وهنا يتم إدخال رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.
- التحقق وتأكيد الرغبات: بعد إدخال البيانات يتوجب إدخال الرمز التأكيدي لتأكيد تسجيل الرغبات لأول مرة يتم بعد ذلك مراجعة البيانات المدخلة قبل المضي قدمًا.
- ترتيب وتسجيل الرغبات: على شاشة العرض يجب ترتيب الرغبات بعناية ووضوح حسب تفضيلات الطالب بعد تحديد الترتيب المناسب يتم الضغط على كلمة “تسجيل لتأكيد الرغبات.
- طباعة استمارة الرغبات: عند تأكيد الرغبات يجب طباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب والاحتفاظ بها للحصول على نسخة من ترتيب الرغبات المسجلة.