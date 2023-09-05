رابط التسجيل في منصة منظرة التعليمية عمان 2023/2024 البوابة التعليمية في عمان التعليم الرقمي

صرحت وزارة التربية والتعليم عن انه بدات الدراسة في عمان من يوم الأحد الموافق 27-8-2023، ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية عن الدخول إلى منصة منظرة لكي يتم متابعة التعليم ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في منصة منظرة التعليمية عمان.

ما هي خصائص منصة منظرة

كما انها تعتبر خالية من اي مشكل.

تقوم بخدماتها باعلي جودة ومستوى عالي من الجودة.

حل جميع الدروس المقررة على الطلاب في كافة المراحل.

الحصول على الدرس الذي يريده الطالب.

تساعد المنصة على متابعة الواجبات المنزلية.

كما انه يتم العمل على تحديثات مستمرة للمنصة.

تقوم بتوفير أدوات المتابعة والمراقبة من قبل إدارة المدرسة.

يتم العمل على تفعيل منظومة التعليم عن بعد.

كيفية تسجيل الدخول عبر المنصة التعليمية الرقمية

يوجد مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لتسجيل الدخول إلى منصة منظرة التعليمية ومنها.

يتم الدخول على موقع منصة منظرة التعليمية الإلكتروني.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

القيام بإنشاء حساب جديد للطالب.

يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب وكتابة بعض من البيانات.

ثم يتم اختيار منصة منظرة.

بعدها يتم إدخال بيانات تسجيل الدخول.

يتم كتابة كلمة سر جديدة.

تسجيل الدخول للمنصة ويتم كتابة بيانات الطالب.

ما هي اهم مستندات التسجيل في منصة منظرة

يوجد مجموعة من المستندات حتى يتم القيام بالتسجيل في منصة منظرة ومنها.