انتهاء تخفيف احمال الكهرباء.. مصدر بوزارة الكهرباء يكشف تفاصيل الموعد الاخير لها “مش هتقطع تاني”

انتهاء تخفيف احمال الكهرباء، صرّح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن قرار إنهاء ازمة انقطاع الكهرباء سيصدر عن مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انتهاء فترة تخفيف الأحمال بنهاية الشهر الحالي. وأشار المصدر في تصريحات إلى أن معدلات تخفيف الأحمال بدأت في الانخفاض، حيث وصلت إلى 1500 ميجاوات بدلاً من 3000 ميجاوات في بداية الأزمة

انتهاء تخفيف احمال الكهرباء

قد بدأت خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر اعتبارًا من يوم 17 يوليو 2023، وذلك نتيجة للزيادة في الاستهلاك الكبير للكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة. لم تكن للدولة خيارات أخرى سوى تنفيذ هذه الخطة المدروسة، والتي تشمل قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في أوقات محددة عبر جميع مناطق البلاد.

انتهاء تخفيف احمال الكهرباء أعلن نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن تاريخ انتهاء قطع التيار الكهربائي المتوقع بعد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في جميع المحافظات، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن من المتوقع أن يستمر قطع التيار الكهربائي في مصر لمدة 14 يومًا تقريبًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.

تثبيت اسعار الكهرباء

سبق لمجلس الوزراء أن وافق على إصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتثبيت أسعار بيع الكهرباء الحالية وتمديد تنفيذ الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لمدة ستة أشهر إضافية حتى يناير 2024. وبذلك تم تأجيل الزيادات المخططة مسبقًا لمدة 18 شهرًا، مع مراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية.

انتهاء تخفيف احمال الكهرباء، حيث تم تحديد أسعار رسوم خدمة العملاء لمشتركي الكهرباء والمنازل على شكل شرائح استهلاك لعام 2023 على النحو التالي:

– الشريحة الأولى: 1 جنيه.

– الشريحة الثانية: 2 جنيه.

– الشريحة الثالثة: 6 جنيهات.

– الشريحة الرابعة: 11 جنيهًا.

– الشريحة الخامسة: 15 جنيهًا.

– الشريحة السادسة: 25 جنيهًا.

– الشريحة السابعة: 40 جنيهًا.

– للمشتركين الذين يمتلكون أقل من 1000 وحدة استهلاك: 40 جنيهًا.

هذه هي الأسعار المعمول بها لخدمة العملاء حسب مستويات استهلاكهم.