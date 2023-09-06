حقيقة تأجيل المدارس بسبب متحور كورونا الجديد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا تشير إلى تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 وذلك بسبب انتشار متحور EG5 في بعض الدول ومع ذلك نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الشائعات وأكد على استمرارية الموعد المحدد لبدء الدراسة.

أكد المصدر أن كل ما يُتداول بشأن تأجيل موعد الدراسة لا أساس له من الصحة وأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ستبقى كما هو محددًا حيث من المقرر أن تنطلق الدروس في 30 سبتمبر المقبل.

وأكد المصدر أنه لا يوجد داعي للقلق بشأن هذا الموضوع حيث سيتم الالتزام بتاريخ بدء الدراسة المعلن عنه وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي تأثير لمتحور EG5 في مصر وبالتالي فإنه لا يوجد سبب لتأجيل الدراسة.

بهذا التصريح يتضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لسلامة وتعليم الطلاب وتؤكد على استمرارية العملية التعليمية ومواعيد الدراسة المحددة لذا يمكن للطلاب وأولياء الأمور أن يكونوا واثقين من أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وبأمان وعليهم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل ثقة وتفاؤل.

حقيقة تأجيل المدارس بسبب متحور كورونا الجديد

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 يأتي الوقت للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على جدول الأسابيع الدراسية والمواعيد المحددة للفصول والامتحانات تأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي كدليل مهم لضمان تنظيم الأنشطة والمهام الدراسية بشكل فعال.