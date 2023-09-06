رابط تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في عمان فمع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في سلطنة عمان يبدأ أولياء الأمور في البحث عن تفاصيل عملية التسجيل للطلاب الجدد الذين سينضمون إلى صفوف الصف الأول الابتدائي وتسعى وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان إلى تسهيل هذه العملية وتقديم الدعم اللازم للأهالي والطلاب الجدد.

تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل للطلاب الجدد في صف الأول الابتدائي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 وستستمر عملية التقديم حتى مقتبل شهر سبتمبر المقبل يأتي هذا الإعلان لتمكين الأهالي من الحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات المطلوبة والوثائق الضرورية لتسجيل أبنائهم في الصف الأول.

تهدف وزارة التربية والتعليم إلى تيسير عملية التسجيل وتقديم الدعم للأهالي من خلال توفير معلومات واضحة حول كيفية التسجيل والوثائق المطلوبة من المهم أن يكون الأهالي على دراية بالمواعيد المحددة للتقديم والمستندات التي يجب تقديمها لضمان تسجيل أبنائهم بسلاسة في الصف الأول.

باقتراب موعد بداية العام الدراسي يأمل الأهالي في تحضير أبنائهم لهذه المرحلة المهمة في حياتهم الدراسية ومن خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، يمكن للأهالي ضمان توفير بيئة تعليمية جيدة وداعمة لأبنائهم في صفوف الصف الأول الابتدائي.

رابط تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في عمان

من خلال رابط تسجيل طلاب الصف الأول الإبتدائي في عمان يمكن التسجيل الإلكتروني حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن إجراءات تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 – 2024 عبر وسيلة إلكترونية ميسرة تأتي هذه الخطوة لتيسير عملية التسجيل وتقديم تجربة سلسة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المرحلة المهمة للبدء في عملية التسجيل، يجب على أولياء الأمور اتباع الخطوات التالية: