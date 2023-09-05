ترددات قناة بي ان سبورت 2023 على جميع الأقمار الصناعية الناقلة لجميع الدوريات والبطولات

بي ان سبورت هي شبكة قنوات رياضية تابعة لمجموعة بي إن الإعلامية القطرية، تبث القناة مباريات كرة القدم وكرة السلة والتنس وغيرها من الرياضات الشهيرة من جميع أنحاء العالم، تمتلك بي ان سبورت حقوق بث العديد من البطولات والمسابقات الكبرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني ودوري أبطال آسيا والدوري الأوروبي.

تتوفر بي ان سبورت في أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، تبث القناة بالعديد من اللغات، بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والإيطالية.

تقدم بي ان سبورت مجموعة واسعة من البرامج الرياضية، بما في ذلك التحليلات والتعليقات والبرامج الترفيهية، كما تمتلك القناة فريقًا من المحللين والصحفيين الرياضيين البارزين من جميع أنحاء العالم.

ترددات قناة بي ان سبورت على جميع الأقمار الصناعية

نايل سات : 12264 أفقي، 27500.

عرب سات : 12379 أفقي، 27500.

سهيل سات : 12245 عمودي، 27500.

يوتلسات : 11013 أفقي، 27500.

معلومات عن قناة بي ان سبورت