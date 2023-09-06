أخبار التعليم

“الجامعات الأهلية بتاخد كام في الميه؟!”.. تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكل الكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

Dina elmaghrabyمنذ 12 دقيقة
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تنسيق الجامعات الأهلية 2023
تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، يتزايد البحث عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بالتزامن مع فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعدما تم اعلان النتيجة خلال الساعات الماضية، حيث سنتعرف خلال السطور القادمة على الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الاهلية للعام الدراسي القادم.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 منخفض مقارنة بالجامعات الحكومية، والجدير بالذكر أن الجامعات الأهلية يبلغ عددها 20 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية، ونوهت وزارة التعليم العالي أن على من يرغب في الالتحاق بالجامعات الأهلية 2023 يمكنه التقديم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني وفقًا للحدود الدنيا للتقديم بعد الحصول علي شهادة الثانوية العامة علي أن يتم قبول الأوراق الكترونيًا.

الحدود الدنيا للجامعات الأهلية 2023

وقد تم الاعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية من قبل وزارة التعليم العالي على النحو التالي:

لكلياتالثانوية العامةتنسيق الجامعات الأهلية 2023
الكلية 

 

الجامعات الخاصة

 

 

الجامعات الأهلية الجديدة

 

 

جامعة النيل الأهلية المصرية للتعلم الإلكتروني

 

 

الجامعة الفرنسية بالقاهرة

 

 

جامعة المنصورة الجديدة

 

 

 

 

جامعة الجلالة

 

 

جامعة العلمين الدولية

 

 

 

 

جامعة سيناء بفرعيها

 

 

جامعة الملك سلمان الدولية

 

 

جامعة شرق بور سعيد الأهلية

 

 

جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية

 

 

 

 

 

 

 

الطب في تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

 

 

 

80%77%75%
 

 

 

 

 

طب الأسنان، تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

78%76%74%
 

 

 

 

 

العلاج الطبيعي، تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

76%74%73%
 

 

 

 

 

الصيدلة، تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

72%71%70%
 

 

 

 

 

الطب البيطري، تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

68%66%
 

 

 

 

 

الهندسة، تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

68%66%65%
 

 

 

 

 

علوم الحاسب، تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

 

 

62%61%60%
 

 

 

 

 

التكنولوجيا الحيوية

 

 

تكنولوجيا العلوم الصحية

 

 

العلوم الأساسية

 

 

الفنون التطبيقية

 

 

الاعلام

 

 

اللغات والترجمة

 

 

الاقتصاد والادارة

 

 

التربية

 

 

العلوم الإجتماعية

 

 

السياحة والفنادق

 

 

الحقوق والقانون

 

 

التمريض

 

 

الآثار

 

 

علوم سينمائية

 

 

55%55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

الجامعات الاهلية في مصر 2023

  • جامعة الملك سلمان الدولية.
  • جامعة العلمين الدولية.
  • جامعة الجلالة.
  • جامعة المنصورة الجديدة.
  • الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
  • جامعة النيل الأهلية.
  • الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
  • جامعة مصر للمعلوماتية.
  • جامعة حلوان الأهلية.
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Dina elmaghrabyمنذ 12 دقيقة
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