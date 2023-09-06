“الجامعات الأهلية بتاخد كام في الميه؟!”.. تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لكل الكليات

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، يتزايد البحث عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بالتزامن مع فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعدما تم اعلان النتيجة خلال الساعات الماضية، حيث سنتعرف خلال السطور القادمة على الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الاهلية للعام الدراسي القادم.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وجاء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 منخفض مقارنة بالجامعات الحكومية، والجدير بالذكر أن الجامعات الأهلية يبلغ عددها 20 جامعة على مستوى جمهورية مصر العربية، ونوهت وزارة التعليم العالي أن على من يرغب في الالتحاق بالجامعات الأهلية 2023 يمكنه التقديم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني وفقًا للحدود الدنيا للتقديم بعد الحصول علي شهادة الثانوية العامة علي أن يتم قبول الأوراق الكترونيًا.

الحدود الدنيا للجامعات الأهلية 2023

وقد تم الاعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية من قبل وزارة التعليم العالي على النحو التالي:

لكليات الثانوية العامة تنسيق الجامعات الأهلية 2023 الكلية الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية الجديدة جامعة النيل الأهلية المصرية للتعلم الإلكتروني الجامعة الفرنسية بالقاهرة جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة جامعة العلمين الدولية جامعة سيناء بفرعيها جامعة الملك سلمان الدولية جامعة شرق بور سعيد الأهلية جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية الطب في تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 80% 77% 75% طب الأسنان، تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 78% 76% 74% العلاج الطبيعي، تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 76% 74% 73% الصيدلة، تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 72% 71% 70% الطب البيطري، تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 68% – 66% الهندسة، تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 68% 66% 65% علوم الحاسب، تنسيق الجامعات الأهلية 2023. 62% 61% 60% التكنولوجيا الحيوية تكنولوجيا العلوم الصحية العلوم الأساسية الفنون التطبيقية الاعلام اللغات والترجمة الاقتصاد والادارة التربية العلوم الإجتماعية السياحة والفنادق الحقوق والقانون التمريض الآثار علوم سينمائية 55% 55% 55%

الجامعات الاهلية في مصر 2023