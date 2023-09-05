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رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدور الثاني http://www.psge.ps
رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدور الثاني http://www.psge.ps
تم الانتهاء من الإمتحانات الدورالثاني حيث انه سوف يتم رصد النتائج خلال ايام بعد ان يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، والتدقيق ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين.
نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدور الثاني
تم التصريح من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة عن انتهاء جميع الإمتحانات الدور الثاني و من تم انتهائها خلال ايام أغسطس ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لعام 2024.
الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في فلسطين
تعتبر من ضمن اهم المراحل التي يمر بها ويمكن الإستعلام إلكترونياً عن النتائج ويتم من خلال القيام بالاتي.
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في فلسطين.
- الضغط على زر التوجيهي.
- يقوم بالضغط على نتائج الثانوية العامة لعام 2023.
- كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.
- ثم يتم كتابة الإسم رباعياً.
- تحدد القسم الخاص بكل من علمي أم أدبي.
- يقوم بالضغط على الفور على خانة الإستعلام.
- الإنتظار لبضع ثواني، سوف يتم رصد النتيجة
- قامت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد اعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني و يتم الإعلان عنها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لعام 2023 وتعمل الوزارة على اظهار بشكل الكتروني على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية وسوف يتم رصد النتيجة الخاصة بالطالب ويمكن الحصول على نتيجته وكشف علاماتاتك ولابد من ان تتاكد من الحصول على النتيجة ويمكن للطلبة الناجحين تسلم كشوفهم من خلال أقسام الامتحانات.