رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدور الثاني http://www.psge.ps

تم الانتهاء من الإمتحانات الدورالثاني حيث انه سوف يتم رصد النتائج خلال ايام بعد ان يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، والتدقيق ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

نتائج الثانوية العامة في فلسطين الدور الثاني

تم التصريح من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة عن انتهاء جميع الإمتحانات الدور الثاني و من تم انتهائها خلال ايام أغسطس ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لعام 2024.

الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني في فلسطين

تعتبر من ضمن اهم المراحل التي يمر بها ويمكن الإستعلام إلكترونياً عن النتائج ويتم من خلال القيام بالاتي.