اعرف بسرعة طريقة استخراج بطاقة تموين اول مره “وخد نصيبك تالت ومتلت من البلد” + لو كنت من أصحاب تكافل وكرامة ليك مفاجأة من الدولة

طريقة استخراج بطاقة تموين اول مره يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بدعم مصر كما توجد العديد من الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل استخراج بطاقة التموين الجديدة لأول مرة

طريقة استخراج بطاقة تموين اول مره

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الحصول على بطاقة التموين لأول مرة وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

يجب أولا أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بدعم مصر وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg/

نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة الخدمات التموينية للمواطنين من القائمة الرئيسية ومن ثم نقوم بالضغط على كلمة إصدار بطاقة تموين جديدة.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة تأكيد وبعدها اختر المحافظة المراد النقل إليها والمديرية والإدارة والمنطقة والمكتب وبعدها قم بالضغط على كلمة التالي.

قم في النهاية بالضغط على كلمة تنفيذ إصدار البطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة جديدة لأول مرة

توجد العديد من الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل استخراج بطاقة التموين الجديدة لأول مرة وهذه الأوراق يمكن أن تتمثل في الآتي