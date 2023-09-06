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موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

ayaallam627منذ ساعة واحدة
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موعد صرف تكافل وكرامة 2023
موعد صرف تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفن القباح وزيرة التضامن عن موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للأسر المستفيدة خلال شهر سبتمبر الجاري على مستوى جميع المحافظات وفي كل أنحاء الجمهورية لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل موعد صرف الدعم في السطور التالية.

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر

يبدأ صرف المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في منتصف كل شهر بحيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة للفئات المستحقة يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري 2023 ويبلغ عددهم 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية وبتكلفة تصل إلى 2.7 مليار جنيه.

موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة
موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في دعم تكافل وكرامة وذلك عن طريق الخطوات التي وضعتها وزارة التضامن لذلك سوف نوضح لكم تلك الخطوات في الآتي:

موعد صرف تكافل وكرامة
موعد صرف تكافل وكرامة

زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة

يستهدف معاش تكافل وكرامة الأسر الفقيرة التي تنخفض مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وذلك لرفع مستوى معيشة تلك الأسر، لذلك نصت الموازنة العامة للدولة على زيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة وزيادة القيمة المالية لهم بنسبة 25% بحيث يبلغ إجمالي قيمة المعاشات الممنوحة حوالي 31 مليار جنيه.

وإلى هنا نكون وصلنا لختام هذا المقال الذي تحدثنا فيه عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر وطريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في دعم تكافل وكرامة وغيرها من المعلومات الهامة عن هذا الدعم.

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ayaallam627منذ ساعة واحدة
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