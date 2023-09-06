ظهرت حالًا بالاسم فقط “رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول” عبر epedu.gov.iq

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول لكى يتمكنوا من الحصول على نتائجهم، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط يمكنكم من خلاله الدخول عليه والاستعلام عن النتيجة بكل بساطة وسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المصالح والإدارات الحكومية، وفي هذه المقالة سوف نوضح لكم كل التفاصيل التي تخص رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول فضلاً تابعونا.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول

يعد رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول واحده من اكثر العبارات بحثا في الآونة الأخيرة وذلك عقب غلق باب التقديم على اعتراضات السادس الاعدادي، ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/ عليك ما عليك هو النقر على الرابط وكتابة رمز التحقق والبيانات الخاصة بك مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة المقيد بها وسوف يتم ظهور لك النتيجة في الحال.

موعد الإعلان عن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي الدور الأول

لم يتم الإعلان حتى وقتنا الحالي عن موعد نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم ظهورها خلال الأسبوع القادم وذلك بعد أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ، مع العلم أنه يتم الآن عملية تصحيح النتائج بدقة وجودة عالية عن طريق توفير لجنة مختصة لكى يتم حصول الطلاب على حقوقهم من قبل الوزارة ،لذا فعلى أولياء الأمور والطلاب التحلي بالصبر وترقب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية إلى أن يتم تفعيل النتيجة على الموقع.