“الآن pdf” أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الدفعة الخامسة شهر سبتمبر عبر موقع وزارة العمل العراقي | تنزيل كشوفات أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

الكثير من المواطنين يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، حيث إن برامج الرعاية الاجتماعية والحماية المجتمعية تُعَدّ واحدة من مكونات الدول التي تُظهِر احترامًا لمواطنيها وتعمل على تقديم الخدمات والدعم لهم للتخفيف من أعباء الفقر والحاجة، هذا هو الهدف الذي تسعى إليه حكومة العراق بنشاط، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أكدت أن عدد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية قد بلغ 7 ملايين نسمة في جميع أنحاء العراق.

أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

البحث عن أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 هو الشغل الشاغل لأكثر المواطنين في دولة العراق، حيث تُقدم الدولة العديد من الخدمات لمصلحة المواطنين، نظرا للحالة الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن أكثر يُلاحَظ أن مناطق قضاء الكحلاء في ميسان والجبايش في ذي قار تعتبران من أكثر المناطق فقرًا في البلاد، ولهذا السبب تعمل الحكومة بجد لحماية هذه الفئات الضعيفة.

شروط الاستفادة من خدمة الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تُفرض العديد من الشروط لقبول المستفيدين ببرامج الرعاية الاجتماعية في العراق، وتشمل هذه الشروط:

الجنسية العراقية.

وجود دخل منخفض وأن تكون الأسرة فقيرة أو متعففة.

عدم امتلاك أموال أو عقارات.

عدم وجود تأمين صحي على الحياة أو تأمين اجتماعي.

وجود عائلة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

تقديم المستندات التي تثبت الوضع المالي والاجتماعي للأسرة.

التسجيل في دائرة الشؤون الاجتماعية.

عدم تجاوز عمر الرجال 60 عامًا وعمر السيدات بين 15 و50 عامًا.

تهدف هذه الشروط إلى ضمان أن الدعم يصل إلى الأسر ذات الاحتياجات الحقيقية وتحسين جودة حياتهم.

رابط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023