be IN SPORTS تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية “من هنـــا” 2023 .. خطوات الضبط بكل سهولة

يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي عن تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية، وذلك من أجل تثبيت تردد القناة والتي تقوم بنقل الأحداث الرياضية والمباريات بين الفرق بث مباشر على المشاهدين بالمجان، حيث القناة غير مشفرة ومجانية بالمجان، وعبر تقرير اليوم نرصد لكم تردد القناة وطريقة التحميل على جهاز الاستقبال.

تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية

تقوم قناة بين سبورت الإخبارية بنقل عدد من المباريات البث المباشر على شاشتها على جهاز الاستقبال وذلك دون أي دفع رسوم أو اشتراكات شهرية، بالإضافة إلى بثها لعدد من الأحداث الرياضية، وبالتزامن مع بث قرعة كأس العالم للأندية للعام 2023، فالكثيرون يبحثون عن تردد هذه القناة، وذلك لمشاهدة هذه القرعة، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو 11013.

اتجاه الاستقطاب هو الاتجاه الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

طريقة تحميل تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية

واحدة من القنوات الرياضية المعروفة الشهيرة هي قناة بيين سبورتس الرياضية، ويمكن تثبيت التردد الخاص بها بكل سهولة، من خلال السير على هذه الخطوات: