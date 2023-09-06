استقبل الآن “تردد قناة mbc” دراما ومسلسلات على نايل سات بجودة HD 2023

شعوب العالم العربي من مختلف أنحاء العالم يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة mbc، حيث أحد القنوات التي تقوم ببث محتواها في الوطن العربي، سواء مسلسلات أو برامج أو أخبار على شاشتها الرسمية على الشبكة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن تثبيت التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة mbc

قنوات إم بي سي واحدة من أشهر القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقوم بنقل محتواها على المواطنين والمواطنات دون أي تشفير وذلك في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث يأتي تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد هو 11470.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد القناة على عرب سات

التردد هو 12282.

اتجاه الاستقطاب هو العمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

طريقة تنزيل تردد قناة mbc

وضحنا لكم تردد قناة mbc على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعن طريقة التنزيل الخاصة بالتردد، فيمكن التنزيل من خلال التالي: