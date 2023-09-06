رسميًا “موعد نزول أيفون 15 برو ماكس 2023” بعد نزول الهاتف بسعر 20 ألف جنية مصري فقط

أيام قليلة تفصلنا عن الاجتماع السنوي التي تقوم شركة أبل به في الإعلان عن أجهزتها الجديدة، سواء أجهزة الجوالات الذكية أو الساعات الحديثة وعدد من التقنيات الأخرى التي تعرضها سنويًا، وبالتزامن مع قرب المؤتمر السنوي نجد الكثير من المواطنين والمواطنات يتساءلون عن موعد نزول أيفون 15 برو ماكس 2023، وذلك من أجل التعرف على الموعد التي ينزل به الهاتف الجديد وأبرز مواصفاته وسعره المتوقع، فضلًا تابعوا معنا.

موعد نزول أيفون 15 برو ماكس 2023

ينتظر عشاق التكنولوجيا ومحبي الهواتف الذكية في الوقت الحالي نزول الهاتف الجديد من شركة آبل حيث أيفون 15 ومشتقاته، حيث الأيفون العادي والبرو والبرو ماكس، ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر أبل يوم الثاني عشر من شهر سبتمبر القادم، حيث ينطلق المؤتمر بتمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدول العربية كالقاهرة ومكة، وبداخل هذا المؤتمر سيتم الإعلان عن موعد نزول الهاتف الجديد، ومتوقع أن ينزل الهاتف بعد شهر من إطلاق المؤتمر، أي تقريبًا في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين.

مواصفات هاتف أيفون 15 برو ماكس الجديد

وضحنا لكم موعد نزول أيفون 15 برو ماكس 2023، وبالنبة للمواصفات المتوقع أن تكون في الهاتف، فسوف تكون على النحو التالي: