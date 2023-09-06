الموارد البشرية تحدد موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له 1445 في السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد أنها تقوم بإيداع المبلغ الدعم المالي للمستفيدين من المعاش الضماني في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، حيث يمكن للأفراد تقديم طلبات للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكن يجب الاطلاع أولا على شروط التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور، كما يمكنك معرفة معرفة آخر مستجدات حساب المواطن.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

حيث يتعين على المتقدمين السعوديين الجنسية توفير مجموعة من الشروط، مثل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

دخله لا يزيد عن الحد المانع للحصول على الضمان.

يجب أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لديه سجل مدني.

لا يجب أن يكون ممتلكًا لأصول ذات قيمة عالية.

لا يجوز أن يكون مسجونًا.

لا يجب أن يكون مقيمًا في دار علاجية أو إيوائية.

خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

يمكن اتباع بعض الخطوات للتقديم على الضمان الاجتماعي 1445 في السعودية، وذلك كما يلي:

أولا يجب التوجه إلى الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بالتسجيل في المنصة.

بعد ذلك يقوم بالدخول على الملف الموحد وإتباع باقي الخطوات السهلة.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور 1445

الفئات التي تستحق التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي تشمل: