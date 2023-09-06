أصحاب تكافل وكرامة محظوظين جدًا ” مش هتدفعوا فاتورة التليفون الارضي للشهر دة” أنتوا وأربع فئات تانين!!

الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية يبحثون في الوقت الحالي عن رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي، وذلك من أجل سداد قيمة فاتورة الأرضي المسجلة على الخط الأرضي الخاص بهم، وفي تقرير اليوم نرفع لكم رابط الاستعلام عن الفاتورة، بالإضافة غلى طريقة دفع الفاتورة سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة يدوية، فضلًا تابعونا لنوضح لكم الأمر في تقرير اليوم.

رابط استعلام فاتورة التليفون الارضي

حتى يتمكن المستعلم من الاستعلام عن قيمة فاتورة الأرضي الخاصة بهم وهل صدرت الفاتورة أم لا، يمكن السير على الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى موقع شركة المصرية للاتصالات الموجود على شبكة الإنترنت.https://billing.te.eg/ar-EG

اختر الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي.

أضف كود المحافظة ورقم الأرضي الخاص بك.

انقر على استعلام.

بعد ذلك يتبين للمستعلم هل ظهرت الفاتورة الخاصة بهم أم لا وما قيمتها للشهر.

دفع فاتورة التيلفون الأرضي 2023

أرفقنا بالأعلى رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي، وأيضًا الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن الفاتورة، وبالنسبة لطرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي فهي على النحو التالي: