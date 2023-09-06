من غير زعل!! “الحكومة تفجر مفاجأة للموظفين وأصحاب تكافل وكرامة” 1000 جنية زيادة على معاشات و مرتبات شهر سبتمبر

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، ومن بعدها والموظفين في مختلف القطاعات الحكومية يتساءلون عن الموعد المقرر لصرف مرتبات شهر سبتمبر، حيث ينتظر الموظفين بفارغ الصبر هذا اليوم من أجل شراء المتطلبات والمستلزمات التي تحتاج لها الأسرة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى ينزل المرتب هذا الشهر، فضلًا كونوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

حسب التصريح التي أعلنت عنه وزارة المالية المصرية فإن عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري سوف تبدأ من أول يوم الخميس الموافق الأول من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث تقوم الوزارة بصرف المرتبات على أيام من أول يوم الأول والعشرين من الشهر وإلى يوم الأربعاء السابع والعشرين من نفس الشهر، حيث أيام الصرف المقررة لإيداع مرتبات الموظفين هي يوم الخميس وأيضًا من الأحد إلى الاثنين، وذلك بالترتيب في المؤسسات الحكومية.

زيادة مرتبات شهر سبتمبر للموظفين 2023

وضحنا لكم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وبالنسبة للزيادة في المرتبات فيوجد بالفعل زيادة أقرتها الوزارة منذ شهر أبريل الماضي، حيث الزيادة على النحو التالي: