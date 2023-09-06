مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2023 “قدامك خمس أماكن تشتري منها حلاوة المولد ببلاش لو كنت من الفئات دي”!! أعرف بسرعة

بعد أيام قليلة يحل علينا المولد النبوي الشريف، حيث موعد ميلاد خير البرية ومعلم البشرية محمد صلي الله عليه وسلم، ولذا فالكثيرون يبحثون عن موعد المولد النبوي الشريف 2023، وهل هذا اليوم من ضمن الإجازات الرسمية أم أنه لا يوجد إجازة رسمية في هذا اليوم، هذا ما سنوضحه لكم في تقرير اليوم، فكونوا معنا.

موعد المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي واحدة من المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون من كل عام، حيث ينتظر المسلمون هذه المناسبة للاحتفال بها، ومن المقرر أن يأتي المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام 1445 هذا بالتاريخ الهجري، بينما بالتاريخ الميلادي مقرر أن يأتي يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري من عام 2023، وهو ذكرى ميلاد النبي صلي الله عليه وسلم.

هل يوجد إجازة للمولد النبوي الشريف؟

وضحنا لكم موعد المولد النبوي الشريف 2023، وبالنسبة للإجازة الرسمية لهذا اليوم فلم يتم الإعلان بشكل رسمي إلى الآن من مجلس الوزراء السعودي عن إجازة ليوم المولد النبوي الشريف لهذا العام، ولكن متوقع أن يقوم مجلس الوزراء المصري بتأجيل اليوم إلى يوم الخميس، حيث ليتم ضمها مع يومي الجمعة والسبت، وذلك ليكون ثلاث أيام إجازة رسمية للموظفين وجميع العاملين في القطاعات الحكومية، وهذه الإجازة سيتم إضافتها إلى ضمن الإجازات الرسمية في عام 2023، ويأتي بعدها يوم الخميس الخامس من أكتوبر إجازة بسبب عيد القوات المسلحة، لهذا انتظروا هذا العام إجازات رسمية كثيرة للجميع.