بأمر رئاسي “الكلام ده مفهوش هزار بجد”!! اسماء المستفيدين الجدد في تكافل وكرامة ليهم زيادة 30% على الرواتب بداية من شهر سبتمبر 2023

عدد كبير من المواطنين والمواطنات المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يرغبون في عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023، وذلك من أجل التعرف على مدى شمولهم في الدعم الشهري المقدم من البرنامج، وفي تقرير اليوم نرفق لكم رابط الاستعلام وخطوات السير خطوة بخطوة للاستعلام عن الدعم الشهري، هذا كله سنوضحه لكم في تقرير اليوم، فضلًا تابعونا.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يمكن بكل سهولة الاستعلام من خلال الرقم القومي للمتقدم الاستعلام عن البرنامج ومدى الشمول في الدعم من خلال اتباع عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تقوم بالولوج إلى بوابة الشكاوى والاستعلامات تكافل وكرامة.https://tk.moss.gov.eg/

قم بالضغط على الاستعلام عن الدعم.

أضف الرقم القومي الخاص بك ثم دون على زر الاستعلام وبعدها يتبين لك حالة البطاقة الخاصة بك وهل أنت مشمول في الدعم أم لا.

مع العلم في حالة تجميد البطاقة أو إيقافها يمكن بكل سهولة تقديم شكوى.

المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة 2023

وضحنا لكم طريقة عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023، وبالنسبة للمستفيدين من دعم هذا البرنامج فهم عدد من الفئات وضحتهم وزارة التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

الأرامل والمطلقات.

الأيتام.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أصحاب الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

مع العلم أن هذه الفئات يختلف المعاش الشهري الذي تحصل عليه من تكافل وكرامة على حسب عدد الأفراد في الأسرة وعلى حسب أعمار الأفراد في الأسرة، لذا يختلف المعاش للأرملة عن المطلقة عن اليتيم عن ذوي الاحتياجات الخاصة.