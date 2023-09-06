ننشر الآن أخر تحديث لـ تردد زي ألوان الجديد على نايل وعرب سات “من هنـــا” 2023

الكثير من المشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي يبحثون في الوقت الحالي عن تردد زي ألوان الجديد، حيث واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في نقل الأفلام الهندية المدبلجة على شاشتها للمواطنين والمواطنات، وفي تقرير اليوم نرصد لكم تردد القناة وطريقة تثبيت التردد الجديد للجميع، فضلًا كونوا معنا لكي تستمعوا بمشاهدة المسلسلات التركية والهندية.

تردد زي ألوان الجديد

تقوم قناة زي ألوان الهندية ببث عدد لا حصر له من المسلسلات الهندية المعروفة والتركية أيضًا على شاشتها للمواطنين والمواطنات في مختلف دول العالم العربي، وذلك مدبلجة ومترجمة باللغة العربية، وتوفر القناة ترددها على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، وذلك وفقًا للإحداثيات التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11939.

اتجاه الاستقطاب هو الاتجاه الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز هو 27500.

تردد آخر للقناة على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد القناة 12111.

اتجاه الاستقطاب هو الاتجاه العمودي.

معدل ترميز القناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

كيف يمكن تثبيت تردد زي ألوان الجديد؟

قناة زي ألوان واحدة من القنوات التي تقوم ببث محتوى هندي متميز على شاشتها على الشاشة، ويمكن تثبيت التردد من خلال السير على هذه الخطوات: