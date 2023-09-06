نزل سرعة تردد قناة fox movies نايل سات وعرب سات “من هنــا” واتفرج على كل الافلام الأجنبي بجودة عالية ومجانًا

الكثير من المواطنين والمواطنات يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة fox movies نايل سات، وذلك من أجل تثبيت التردد الخاص بهذه القناة والاستمتاع بالمحتوى المتميز التي تقوم القناة بعرضه على المواطنين والمواطنات على الشاشة، ومن فترة إلى فترة أخرى تقوم القناة بتغيير الإحداثيات الخاصة بها، وذلك من أجل عرض محتوى ذو جودة عالية، وفي تقرير اليوم نرفق لكم تردد القناة وطريقة استقباله بكل سهولة، فتابعوا معنا.

تردد قناة fox movies نايل سات

تقوم قناة فوكس موفيز بتقديم عدد لا حصر له من الأفلام العربية والأجنبية على شاشتها دون انقطاع، حيث على مدار الساعة تقوم القناة بعرض أفلام متنوعة بجودة عالية، وهذا ما جعل القناة تقوم بحصد عدد لا حصر له من المشاهدات وجمعت القناة جمهور غفير لها من مختلف أنحاء العالم العربي، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو 11678.

اتجاه الاستقطاب هو الاتجاه العمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.

جودة القناة sd.

طريقة تثبيت تردد قناة fox movies نايل سات

وضحنا لكم بالأعلى إحداثيات تردد قناة fox movies نايل سات، وبالنسبة لطريقة تثبيت التردد فهي على النحو التالي: