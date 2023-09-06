ظهرت حالًا بالاسم فقط “نتائج الاعتراض السادس الاعدادي 2023” بدون رقم امتحاني على results.mlazemna.com

بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول للعام الحالي 2023، أتاحت وزارة التربية العراقية للمواطنين والمواطنات فرصة الاعتراض على نتيجة الصف السادس، وظهرت صباح اليوم نتائج الاعتراض السادس الاعدادي 2023، ولذا وجدنا عدد كبير من المواطنين والمواطنات يرغبون في الاستعلام عن نتيجة هذه الاعتراضات وكيف يمكن الوصول إليها، دعونا نوضح لكم في تقرير اليوم كيف يمكن الاستعلام عن هذه الاعتراضات، ففضلًا كونوا معنا.

نتائج الاعتراض السادس الاعدادي 2023

أعلنت اليوم وزارة التربية العراقية عن نتائج الاعتراضات للدور الأول 2023 للصف السادس الاعدادي، حيث يمكن من الآن الاطلاع على نتيجة الاعتراضات من خلال موقع نتائجنا الرسمي على شبكة الإنترنت، ومن ثم التعرف على نتيجة الاعتراض وبعد الاعتراض كم أصبح المجموع الكلي لهم، حيث تم فتح فرصة الاعتراض في وقت سابق على النتيجة واليوم وبشكل رسمي تم الإعلان عن نتائج هذه الاعتراضات سواء بالقبول أو الرفض.

الاستعلام عن نتائج الاعتراض السادس الاعدادي 2023

وضحنا لكم أن نتائج الاعتراض السادس الاعدادي 2023 ظهرت اليوم على الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات العراقية، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع نتائجنا من خلال السير على الخطوات التالية: