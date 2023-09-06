اوعى يكون التاجر ضحك عليك!! نصيبك زي ما قال الريس 100 جنية على بطاقة التموين لأصحاب تكافل وكرامة و75 للمواطن العادي

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين والمواطنات إضافة المواليد على بطاقة التموين الخاصة بهم، وذلك بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبوابة دعم مصر الرقمية، حيث يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين وفق عدد من الشروط وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن إضافة المواليد وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم حتى يتمكن المواطن من إضافة أبنائه.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن للمواطنين والمواطنات الذي لديهم بطاقة تموين تسجيل المواليد الخاصة بهم على البطاقة، وذلك من خلال السير على عدد من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

عليك أن تقوم في البداية بزيارة موقع دعم مصر الموجودة على الشبكة العنكبوتية.https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df

اضغط على حساب جديدة ومنها قم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

أضف البيانات المطلوب منك إدخالها سواء بالأب والأم أو الطفل المطلوب إضافته على بطاقة التموين.

بعد إدخال كل البيانات ثم بالنقر على “إضافة”.

بعدها سيتم إضافة المولود على البطاقة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضحنا لكم كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين، وبالنسبة للشروط فهي يجب أن يكون المواطن مصري الجنسية وعدد أفراد أسرته لا يزيد عن أربع أفراد، بل ولا يمتلك أي عقارات ذات قيم مرتفعة تعود عليه بدخل كبير، مع العلم أن أولوية القبول للأرامل والمطلقات والأسر فقيرة الدخل، وأهم الشروط هو أن الطفل لا يقل عن أربع سنوات، بحيث يتم قبوله في بطاقة التموين وإضافته مع باقي الأفراد على البطاقة.