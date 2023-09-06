ادفع 4000 جنية واعمل عمرة وانت في بيتك عمرة البدل اعرف الحقيقة

ادفع 4000 جنية واعمل عمرة وانت في بيتك ( عمرة البدل)، تريند أثار جدل مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومان الماضيان، حيث قام دكتور صيدلي يدعى “الشيخ أمير منير” بنشر مقطع فيديو له عبر تطبيق الفيسبوك يعلن فيه عن إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم” عمرة البدل” ويقوم هذا التطبيق على أساس استئجار شخص ما لأداء فريضة العمرة عن مُتوفّى أو مريض نظير 4 آلاف جنيه.

ادفع 4000 جنية واعمل عمرة وانت في بيتك( عمرة البدل)

أحدث هذا الإعلان بلبلة وغضب شديد وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورد النشطاء بالاعتراض التام على الترويج لمثل هذه حالات النصب باسم الدين كما قال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتطلب أمر أداء العمرة ساعتين فقط في الأوقات العادية و5 ساعات بحد أدنى في حالات الزحام الشديد.

وتلقى إعلان أو حملة ادفع 4000 جنية واعمل عمرة وانت في بيتك الكثير من الانتقادات اللاذعة، التي كانت على رأسها أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شككوا في نية المعتمر، فهل سوف تكون نية المعتمر الذي يأخذ أجرًا من أجل أداء عمرة للمتوفين أو المرضى غير القادرين على الذهاب بأنفسهم، أم سيكون الأمر أداء عمل من أجل المال فقط.

أمير منير يشرح تطبيق عمرة البدل في نفس مقطع الفيديو الذي صرح فيه أمير منير عن تطبيق عمرة البدل شرح جميع الخطوات التي يطلبها الأمر، واستشهد بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أجاز أمر الوكالة بعمرة، وعليه فإن استخدام التطبيق لا غبار عليه، حيث يعمل التطبيق بالأساس على تقديم خدمة أداء العمرة مقابل 4 آلاف جنيه مصري لمن هم مرضى ولا يرجئ شفائهم أو المتوفون الذين لا يستطيع أحد من عوائلهم القيام بعمرة بدلًا منهم لأي سبب، وأضاف أنه يمكن لأول 500 عميل أن يحصلوا على خصم يصل إلى نسبة 35% وذلك عند استخدام كود الخصم المخصص لمتابعي” الداعية أمير منير”.

رد علماء الأزهر على تطبيق عمرة البدل هاجم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمير منير والتطبيق الجديد في التعليقات ومن خلال مشاركة الفيديو، إضافة إلى علماء الأزهر ومنهم الدكتور عبد الغني هندي الذي صرح بإن مثل تلك التطبيقات يعد إحدى أبواب التجارة باسم الدين، وإن الهدف منها هو الحصول السريع على الأموال، ونصح بعدم الوثوق بها والتعامل معها، فهي كما قال” كلام فاضي ونصب على الناس”.