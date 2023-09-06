تردد قناة الأردن الرياضية على الأقمار الصناعية 2023

يزداد البحث عن تردد قناة الأردن الرياضية، حيث تعد قناة الأردن الرياضة من أهم وأكبر القنوات في المملكة الأردنية حيث يهتم بمشاهدتها أغلب عشاق الساحرة المستديرة داخل المملكة لأنها تعرض المباريات الهامة وكل الأحداث الرياضية سواء كانت المحلية أم العالمية، لذلك أزداد البحث مؤخرًا من عدد كبير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة الأردن الرياضية وسوف نوضح لكم التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية في السطور التالية.

تردد قناة الأردن الرياضية

يتساءل محبي كرة القدم في المملكة الأردنية عن التردد الخاص بقناة الأرْدُنّ لأنها تقوم بتغطية حصرية وشاملة لكل الأحداث الرياضية على مدار 24 ساعة و بسبب توافرها أيضُا على مجموعة من الأقمار الصناعية لذلك سوف نوضح لكم ترددات القناة في السطور الآتية:

القمر الصناعي نايل سات:

تردد: 11958.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

قناة الأردن الرياضية على القمر الصناعي بدر سات:

تردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 6/5.

الاستقطاب: رأسي.

قناة الأردن الرياضية على القمر الصناعي هوت بيرد:

تردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة إضافة قناة الاردن الرياضية على جهاز الاستقبال

يمكن إضافة قناة الأردن الرياضية على جهاز الاستقبال الخاص بك عن طريق الريموت ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

يجب الضغط أولًا على كلمه ok في الريموت والدخول إلى القائمة الرئيسية.

الضغط على كلمة خيارات ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

كتابة تردد قناة الأردن الرياضية الخاص بقمرك الصناعي و معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على ok والانتظار بضع دقائق وسيتم تنزيل القناة على التلفزيون.

البرامج والمباريات المنقولة على قناة الأرْدُنّ الرياضية

قناة الأردن الرياضية تقوم بعرض مجموعة هامة من المباريات والبرامج الخاصة بأخبار الرياضة وبرامج تحليل المباريات والبطولات التي ينتظرها عدد كبير من مشجعي كرة القدم لذلك سوف نوضح لكم أهم البرامج والمباريات على القناة في السطور الآتية:

البرنامج: الحصاد الرياضي، صدي الجماهير، نجم الأسبوع، أون لاين، صباح الرياضة، المجلة الرياضية، ميادين الرياضة. المباريات: مباريات الدوري السعودي، الدوري الأردني الممتاز، الدوري الآسيوي، كأس الملك، بطولة التنس الدولية، مباريات كرة السلة ومباريات كرة اليد.