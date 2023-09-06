أخر أخبار الصيف في مصر، حيث شهد جميع المواطنين هذا العام صيف شديد الحرارة، وموجات مرتفعة الحرارة بشكل مبالغ فيه على مدار فصل الصيف وذلك في جميع محافظات مصر، ولهذا السبب ومع بداية شهر سبتمبر بدأ المواطنين بالتساؤل عن موعد انتهاء في صيف وما هو آخر يوم فيه، لكي يستمتعوا بجمال الخريف ويليه فصل الشتاء، حيث أكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية أن أخر يوم في فصل الصيف هو يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023، وسوف يبدأ الخريف بداية من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، مع العلم أنه يستمر مدة 89 يوم و20 ساعة و 38 دقيقة تقريبًا.

موعد أخر يوم في الصيف في مصر 2023

حيث أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن فصل الصيف شديد الحرارة هذا العام عن العام الماضي، بالإضافة إلى أنه لا يتبقى سوى 39 يوم على انتهائه وبداية فصل الخريف، مع العلم أن فصل الصيف يستمر مدة 92 يوم و 39 ساعة و 49 دقيقة، وعلى الرغم أننا في أخر أيام شهر الصيف إلا أن الدكتورة منار غانم أكدت أن الأيام القادمة سوف تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ويرجع سبب ذلك تأثير المرتفع الجوي، الذي يأتي من طبقات الجو العليا، حيث ترتفع درجات الحرارة بنسبة 4 أو 5 درجة عن المعدلات الطبيعية التي نشهدها طوال فصل الصيف.

متى يبدأ الخريف في مصر 2023؟

كشفت أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتبقى 43 يوم على بداية فصل الخريف، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، حيث تبدأ الشمس بالاتجاه والانقلاب نحو الجنوب وذلك في نهاية فصل الصيف ويتناقص ميل أشعتها حتى يصل إلى الصفر، ثم تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، وفي هذا الوقت يتساوى الليل مع النهار من حيث الطول وذلك في كل المناطق على الكرة الأرضية، مع العلم أن الخريف يكون في الجزء الشمالي أما الربيع يكون في الجزء الجنوبي. كما أكدت الأبحاث أن الانقلاب هذا العام في فصل الصيف حدث عند تمام الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة.