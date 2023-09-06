أسعار عمرة مولد النبي 2023

يقترب ميعادنا مع المولد النبوي الشريف لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الكثير من الأشخاص في السؤال عن أسعار عمرة مولد النبي، وذلك تقربًا من الله عز وجل بالأعمال الصالحة والدعاء، وفيما يلي سوف نتعرف على أسعار العمرة عام 2023، وفي هذا السياق سنتحدث أيضًا عن موعد رحلات الاعتمار.

أسعار عمرة مولد النبي

تتباين أسعار عمرة المولد النبوي الشريف من بين شركة وأخرى، فهناك شركات سياحية تكون رحلاتها رحلات اقتصادية ويكون سعر العمرة في تلك الشركات يتراوح من 25 ألف جنيهًا إلى 28 ألف جنية ويعرف بنظام الثلاث نجوم.

وهناك بعض الشركات التي تنفذ نظام برنامج الخمس نجوم وهو أعلى نظام سياحي وتكون رحلة عمرة المولد النبوي الشريف فيها تتراوح ما بين 45 ألف جنيهًا مصريًا إلى خمسون ألف جنيه، وهناك نوع ثالث من الشركات يطبق نظام الأربع نجوم وهو نظام متوسط بين النظامين السابقين وتكون رحلة العمرة به تتراوح ما بين 40 ألف جنيهًا إلى 45 ألف جنيهًا.

أما عمرة الأربع الأيام فتتراوح بين 10 أو 11 ألف جنية، وتلك الأنظمة تختلف فيما بينها في بعض الأشياء مثل نوعية الطيران، وأشكال الخدمات المقدمة للمعتمرين، كما تختلف أيضًا تلك الأنظمة في البرامج السياحية الخاصة بكل نظام منهم، وأيام الإقامة.

متى تنطلق أولى رحلات الاعتمار

يتسابق المعتمرين في حجز لرحلات العمرة وذلك طلبًا في زيارة بيت الله الحرام وفيما يلي سوف نتعرف على ميعاد انطلاق أولى رحلات العمرة:

صرح بعد من المصادر المسؤولة أنه من المتوقع في منتصف سبتمبر الجاري سوف يتم انطلاق أولى رحلات المعتمرين ومن المتوقع أن يسافر في تلك الرحلات ما يقرب من 60 ألف معتمر، كما وضح هذا المصدر أن هذا الميعاد لم يتم اعتماده رسميًا ولكن كل التوقعات تشير إلى ذلك.

كيفية إصدار تأشيرة عمرة المولد النبوي

هناك بعض من الخطوات الواجب إتباعها لإتمام عملية التسجيل وإصدار التأشيرة تلك الخطوات تتمثل في:

تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع نسك

الضغط على خيار العمرة والزيارة.

وبعدها الضغط على التقديم على التأشيرة.

تظهر نافذة تطلب بعض من البيانات والمعلومات الشخصية فعلى المعتمر ملأ كل هذه البيانات بشكل صحيح وكتابة الجنسية.

وبعدها يقوم المعتمر باختيار نظام العمرة، الذي يريده.

يمكنكم أيضا الاطّلاع على شروط التقديم على عمرة المولد النبي 2023.

احتياطات العمرة قبل السفر إلى بيت الله للاعتمار وأداء مناسك العمرة

هناك بعض من الاحتياطات الواجب وضعها في الاعتبار بالنسبة للمعتمرين وهي:

الملابس فعلى المعتمر أن يعرف مدة إقامته هناك وعليها يعرف احتياجاته من الملابس ويجب مراعاة أن المعتمرين يبذلون مجهودًا ويحتاجون لتغيير الملابس بشكل دوري.

أدوات النظافة الشخصية المتعلقة بالمعتمرين يجب مراعاتها حسب المدة التي يقضيها المعتمر.

المتعلقات المهمة مثل جواز السفر وجدول برنامج الرحلة وهواتف المشرفين على الرحلة.

وإلى هنا نكون قد توصلنا لنهاية حديثنا عن أسعار عمرة مولد النبي، فقد ذكرنا أسعار الأنظمة الخاصة ببرنامج العمرة، وتحدثنا في هذا السياق عن ميعاد انطلاق أولى رحلات العمرة، وذكرنا أيضًا احتياطات يجب على المعتمرين أن يتبعوها، آملين لهم عمرة مقبولة.