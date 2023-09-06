اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

اسعار الدواجن اليوم من المتوقع لها أن تتأثر بالمؤشرات السعرية الخاصة بها في التوقيت الراهن والتي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين السادس من شهر سبتمبر 2023 نعرضها من خلال تلك السطور المقبلة، والتي نوافيكم فيها بذكر الأسعار الخاصة بالكيلو جرام من كل أنواع الدواجن الأكثر استهلاك في سوق مصر المحلية، وكذلك في المزارع أو في الأسواق المحلية حيث يقبل الكثير من المستهلكين على البحث بشكل مستمر عن أسعار لحوم الدجاج باعتبارها من أكثر أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية التي يفضل شرائها المواطن بشكل أساسي على مدار الأسبوع.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

مما يجدر ذكره أن الجهات المسؤولة عن الثروة الداجنة في البلاد تحرص على أن تضخ أكبر كمية منها للأسواق الاستهلاكية كما يتم دفع كل سبل زيادة المعدلات الخاصة بالإنتاج وذلك من أجل مواكبة مستويات العرض والطلب على كافة منتجات الدواجن، وكذلك حتى تتم محاولة التحكم في مستوى الأسعار الخاصة بكل نوعيات الدواجن والتي نستعرض أبرزها في تلك السطور المقبلة حيث نتعرف فيها على مستوى ومؤشر سعر الدجاج الأبيض والبلدي والساسو في المزارع وفي السوق المحلية المتوقع يوم غد حيث شهدت الأسعار اليوم استقرار على نفس أسعار البورصة الرئيسية أمس والتي لا تزال في نفس مؤشراتها السعرية.

أسعار الدجاج الأبيض

من المعروف أن السعر الخاص بالبورصة الرئيسية للدواجن يكون أقل من السعر الخاص بالمحلات والأسواق الشعبية حيث وصل سعر الكيلو جرام المعلن عنه في البورصة للدجاج الأبيض اليوم إلى 57 جنيه مصري، وبذلك يصل للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 65 وحتى 68 جنيه مصري للكيلو.

اسعار الدواجن الساسو

الدجاج الساسو في المزارع وفي البورصة الرئيسية سعره للكيلو جرام 92 جنيه مصري، و بأسعار متراوحة من 97 وحتى 98 جنيه مصري وهو السعر الأعلى في الأسواق، ويتوقع الاستمرار على تلك الأسعار حتى يوم غد.

أسعار الدواجن البلدي

سعر الدجاج البلدي متاح في المزرعة بسعر 112 جنيه، وفي السوق المحلي بسعر 118 جنيه.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات البيضاء سعرها في البورصة المحلية 50 جنيه وفي المحلات من 55 وحتى 58 جنيه مصري.