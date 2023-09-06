إزالة مكة المكرمة.. إزالات أحياء مكة العشوائية.. قائمة الإزالات في السعودية اليوم

كشفت الأمانة العامة لمكة المكرمة، عن قائمة إزالة أحياء مكة المكرمة، التي من خلالها سيتم إزالة جميع العشوائية، بهدف تطوير كل هذه الأماكن السكنية بتجهيزات ومرافق هائلة وفريدة من نوعها لجميع المواطنين، تزامنًا مع الرؤية الإستراتيجية التي عزمت المملكة العربية السعودية على تنفيذها لعام 2030، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية خريطة بإزالة كافة الأحياء المنوط إزالتها، حتى يتعرف عليها الجميع.

الأحياء التي عليها إزالة في مكة المكرمة

جاءت أهم الأحياء التي عليها إزالة في مكة المكرمة، وفقًا للنحو التالي:-

يتم إزالة حي الشرائع.

وكذلك حي الشوقية.

إضافة إلى حي النسيم.

كما سيتم إزالة حي السلامة.

بينما يتم كذلك إزالة حي الفضل.

وإزالة حي العزيزية.

إزالة حي النزهة.

أهداف إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة

تتمثل أهداف إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:ك-