زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر سبتمبر 2023 حقيقة أم أشاعة ؟

يبحث العديد من المواطنين عن آخر أخبار زيادة المرتبات والمعاشات في جمهورية مصر العربية ويتوقع العديد زيادة مرتبات ومعاشات شهر سبتمبر بسبب المولد النبوي الشريف ولكن سوف نوضح لكم حقيقة ذلك الخبر كما أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف الرواتب والمعاشات لشهر سبتمبر المقبل وفقاً للقانون رقم 148 الذي صدر عام 2019، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الرواتب والمعاشات مع بداية شهر سبتمبر المقبل. كل شهر، وخصصت موقع رسمي يستطيع جميع الموظفين من خلاله الاستعلام عن قيمة الرواتب والمعاشات والاستعلام عن كافة المعلومات التي تريد معرفتها من هنا، كما حددت هيئة التأمينات الاجتماعية الأماكن الخاصة ويتم من خلالها صرف الرواتب والمعاشات في جمهورية مصر العربية.

حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر سبتمبر 2023

يريد العديد من موظفي الدولة أو من يحصل على المعاشات التعرف على حقيقة زيادة المرتبات بسبب المولد النبوي ولكن لم تعلن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أي زيادة أخري في المرتبات أو المعاشات غير الزيادات السابقة المقدمة من قبل الوزارة.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر سبتمبر 2023

في البداية أصدرت هيئة التأمينات الاجتماعية رابطًا خاصًا يمكن من خلاله لجميع أفراد المجتمع الاستعلام عن معاش شهر سبتمبر المقبل والاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بموعد صرف المعاش وقيمة الراتب الخاص بهم في مصر.

ما هو موعد صرف المعاشات في شهر سبتمبر

للعلم قد تزايد عمليات البحث عن موعد صرف المعاش لشهر سبتمبر؛ حيث يتم تحديد الموعد الخاص؛ وفقاً للقانون الصادر عام 2019 رقم 148 والذي بموجبه يتم صرف رواتب المعاشات اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر، حيث يتم صرف معاش شهر سبتمبر في اليوم الأول من عام 2023، كما حدد ذلك أيضا سلطات التأمين الاجتماعي.