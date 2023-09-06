رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023، يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإطلاع على كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة التي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية ومحدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية خاصة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

أن يكون المواطن عراقي الجنسية،وألا يغادر العراق .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام من الرجال.

ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يكون المواطن مستفيد من أيرامج دعم أخرى.

يجب ألا تقل الأسرة المتقدمة عن 4 أفراد.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023