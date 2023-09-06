ضربة قوية في سعر الدولار بالسوق السوداء.. العملة الخضراء في الموازي.. أسعار العملات اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وجاءت عدة انخفاضات متتالية بعد إعلان الموافقة على انضمام مصر إلى قيمة بريكس، مما أدى هذا القرار إلى تراجع العديد من السلع التي يحتاج إليها الكثير من المواطنين داخل الدولة، والقضاء بشكل مباشر على السوق السوداء التي تستغل الوضع الحالي برفع أسعارها إلى أضعاف سعرها الحقيقي، مما يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على تعاملات المواطنين اليومية، وفي السطور التالية نوضح لكم سعر الدولار داخل السوق الموازي.

تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء لتُسجل نحو 37.50 بعد أن وصل سعرها إلى 41.50 جنيه، حيث إن الفارق في الانخفاض بلغ نحو 4 جنيهات دفعة واحدة، ويعد هو التراجع الأكبر منذ شهور ماضية شهد فيها ارتفاعًا كبيرًا لأسعار الدولار في العديد من البنوك وبداخل السوق الموازي، لكن بعد عدة قرارات اتخذتها الحكومة، عاد الدولار إلى سعره الحقيقي مرة أخرى، بما يتماشى مع جميع الأفراد.

انضمام مصر إلى قمة بريكس

يؤثر ارتفاع وانخفاض الدولار على العديد من السلع الأساسية داخل وخارج الدولة، لكن بعد أن انضمت مصر إلى مجموعة بريكس، عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم تزامنًا مع رؤية الدولة لعام 2030، إضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار، نظرًا لتراجعه بقوة في الساعات القليلة الماضية، ليصل سعره في البنوك عند نحو 30.80، و30.85 جنيه في العديد من البنوك العاملة بمصر.