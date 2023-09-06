اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 منصة مظلتي pdf كشوفات الدفعة التاسعة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن اقتراب إعلان أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد انتهاء جزء كبير من الطلبات التي تمت مراجعتها بشكل واضح ودقيق، ليتم بعدها الإعلان عن أسماء جميع المقبولين للحصول على هذه المساعدات، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير جميع سُبل الدعم التي هم في حاجه إليها.

لينك كشوفات الوجبة الأخيرة الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات حتى يتمكن كل مستفيد من الاستعلام عن أسمه في الوجبة الأخيرة، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي.

وعلى الفور يتم الضغط على أيقونة “الوجبة الخامسة”.

ثم يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها كل مستفيد.

ليتم بعدها التوجه إلى الرعاية الاجتماعية.

إدخال جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد.

الضغط مباشرة على زر “تنزيل”.

ليتم في النهاية تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة الأخيرة.

أهداف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم الحكومة العراقية بصرف مساعدة تبلغ نحو 100 دينار عراقي، وهذه المساعدة تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين الذين تقدموا من أجل الحصول عليها، ومن بين أهدافها الأتي:-