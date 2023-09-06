“بدل ما تقف في الطابور” رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين | منصة مصر الرقمية 2023

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين، يبحث عدد كبير من المواطنين عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية والذي من خلاله يستطيع المواطن اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين، وهذا ما سوف نستعرضه لكم بالتفصيل خلال السطور التالية….

رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين

حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تدشين رابط اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين وذلك من خلال منصة مصر الرقمية التي تعد من أهم المنصات الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لإنهاء العديد من الخدمات وأبرزها التموين والشهر العقاري والتأمينات الإجتماعية وغيرها من الخدمات ، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف عن خطوات فتح حساب على موقع مصر الرقمية .

فتح حساب على مصر الرقمية

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لمصر الرقمية.

ادخل الرقم القومي للمواطن .

ثم اكتب رقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية ببطاقة الرقم القومي.

كتابة اسم الأم.

ادخل رقم الموبايل المسجب بإسم صاحب البطاقة.

سوف يتم اغرسال كود مكون من 6 ارقام على الهاتف .

يرجى ادخال الكود في الخانة الموجودة أمامك.

بعد ذلك يجب كتابة كلم مرور ويرجى الاحتفاظ بها.

ادخل البريد الالكتروني.

ثم اضغط على “تسجيل”.

خطوات اضافة الزوجة المحرومة على بطاقة التموين