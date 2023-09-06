“موقع نتائجنا”رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول جميع المحافظات العراقية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، التي تعد من أهم المراحل التعليمية في عمر الطالب ،وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من مراجعة طلبات الاعتراضات المقدمة من طلاب السادس ، وتم إعادة تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب في عدد من المواد الدراسية وأشارت الوزارة إلى أن نتائج اعتراضات السادس سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب في شتى المحافظات العراقية على التعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول بعد أن أعلنت وزارة التعليم العراقية عن فتح باب الاعتراضات على نتائج الطلاب في 13 اغسطس 2023 ، وخلال الساعات الأخيرة، بدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج الاعتراضات حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة بعد خبر تفشي متحور جديد لفيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن اعتراضات السادس الاعدادي

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 سوف تكون متاحة أمام الطلاب هلى الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال موقع نتائجنا أو من خلال اتباع الخطوات الاتية: