أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة 5 الخامسة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة دفعة 5 الخامسة 2023، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن اكتمال قائمة الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، والتي تُعتبر أكبر دفعة في تاريخ الوزارة، خلال شهر سبتمبر/ايلول. أشار السيد أحمد الأسدي إلى أن هذه الدفعة تشمل أكثر من مليون و900 ألف أسرة، وبمبلغ إجمالي تجاوز الـ 400 مليار دينار. من المتوقع أن يتم إطلاق هذه المساعدات خلال الأسبوعين المقبلين.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. يسعى الوزير أحمد الأسدي إلى تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين من خلال توفير المعلومات والخدمات اللازمة بشكل فعال. تعكس هذه الخطوات التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين العراقيين.

خطوات استخراج ملفات المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية

الدخول على منصة مظلتي.

يتم القيام بادخال البيانات بعد النقر على زر الخدمات الالكترونية.

يدخل على الوجبة التاسعة.

كتابة البيانات التي قد سجل بها من قبل في الوجبة.

ثم انقر على زر استعلام.

تحميل الملفات جميعها والبحث في المحافظة التي تتبع لها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية